Томск, , 15:19 — REGNUM В Томской области Колпашевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, ранившего ребёнка при попытке застрелить бродячую собаку. Об этом ИА REGNUM 3 сентября сообщили в прокуратуре Томской области.

По данным ведомства, прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Установлено, что в конце июня 2019 года он решил избавиться от бегавшей возле его дома бродячей собаки. Он выстрелил в неё из винтовки через забор. Животное убежало, а пуля попала в ногу девочки, проходившей мимо.

Мужчина, желая избежать ответственности, выкинул винтовку и патроны в карьер с водой, однако его личность всё равно была установлена.

Прокурор также заявил иски к обвиняемому о возмещении пострадавшей девочке морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а Территориальному фонду обязательного медицинского страхования — более 10 тыс. рублей, затраченных на лечение ребёнка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рязани в мае 2019 года школьник случайно застрелил десятилетнего мальчика из охотничьего ружья. Ребёнок погиб на месте.

Читайте также: Рязанский школьник застрелил ровесника из охотничьего ружья