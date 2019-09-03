Елец, Липецкая область, , 15:13 — REGNUM В Липецкой области по факту исчезновения восьмилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Девочка живёт в Елецком районе в селе Паниковец. Она ушла из дома 2 сентября в 6:30 и не вернулась. Криминалисты и следователи выясняют обстоятельств пропажи девочки, условия её жизни и воспитания.

Ребёнка ищут сотрудники ОМВД России по Елецкому району, спасатели, волонтёры Липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей» и добровольцы.