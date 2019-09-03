Антверпен, Бельгия, , 15:08 — REGNUM В южном предместье Антверпена в Бельгии произошёл мощный взрыв газа. По информации пожарных, инцидент произошёл сегодня, 3 сентября, в коммуне Вилрейк. В результате обрушились три частных дома, сообщает газета De Standaard.

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«Три здания были полностью разрушены», — заявил представитель полиции.

https://twitter.com/PZAntwerpen/status/1168847831337246720

Отмечается, что из-под завалов был извлечён один человек, однако неизвестно, является ли он жильцом одного из рухнувших зданий. Пожарные не исключили, что под обломками могут оставаться люди.

Все ученики близлежащей школы были эвакуированы в другое здание. В настоящее время причины взрыва неизвестны. Сообщается о нескольких раненых. На месте ЧП спасатели начали разбор завалов.

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