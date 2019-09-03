Елец, Липецкая область, , 15:04 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Липецкой области, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, утром 2 сентября девочка ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи девочки, а также условия ее жизни и воспитания. Организованы поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Орск Оренбургской области 2 сентября пропали трое подростков. По предварительным данным, они ушли из школы после линейки. Их возраст — 11 и 12 лет. К поискам подключились и сотрудники полиции.

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