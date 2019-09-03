Ставрополь, , 15:03 — REGNUM На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае. Какова судьба двоих пилотов — неизвестно. Их поиск в настоящее время ведется.

Минобороны подтвердило крушение самолета. По данным ведомства, ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае. В настоящее время спасатели ведут поиск двоих летчиков.

Напомним, Су-25 — является военным штурмовиком, предназначенным для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при условии прямой видимости цели. Его еще с советских времен его прозвали «Грач».