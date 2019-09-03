Астрахань, , 15:02 — REGNUM Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор двум гражданам Республики Узбекистан за контрабанду рогов сайгака. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле мужчины перевезли через границу более 200 рогов сайгака, который является особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу и охраняется международными договорами Российской Федерации.

Обвиняемых задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Суд назначил обоим по три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.