Астрахань, 3 сентября 2019, 15:02 — REGNUM Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор двум гражданам Республики Узбекистан за контрабанду рогов сайгака. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле мужчины перевезли через границу более 200 рогов сайгака, который является особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу и охраняется международными договорами Российской Федерации.
Обвиняемых задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Суд назначил обоим по три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.