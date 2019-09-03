Одесса, Украина, , 15:03 — REGNUM Число людей, отравившихся после употребления шаурмы в посёлке Авангард Одесской области, возросло до 41 человека. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов.

По последним данным, среди пострадавших десять детей. В клиническую инфекционную больницу Одессы поступило 40 человек с диагнозом «острый гастроэнтероколит», один человек отказался от госпитализации. Врачи обнаружили у 13 заболевших сальмонеллу.

Все пострадавшие приобрели шаурму на территории торгового павильона «Седьмое небо». В данный момент павильон закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больнице Одессы с признаками отравления оказались 18 человек, среди которых четыре ребёнка.

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