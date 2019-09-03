Мосул, Ирак, , 15:47 — REGNUM Гражданин США из состава международной группы по разминированию погиб во время работ по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в городе Кайяра, недалеко от города Мосул на севере Ирака. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили 3 сентября представители полиции и службы безопасности страны.

По их словам, погибший входил в состав группы Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD). Группа обезвреживала мины, оставшиеся на местах сражений с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники уточнили, что специалист пытался обезвредить «неразорвавшиеся боеприпасы, как вдруг один из них взорвался».