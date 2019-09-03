Уфа, 3 сентября 2019, 15:02 — REGNUM В жилом доме Уфы из-за неисправного самогонного аппарата произошел хлопок. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.
Хлопок произошел на третьем этаже дома по адресу ул. М. Пинского, 8.
Выехав по вызову, спасатели установили, что причиной хлопка стала поломка самогонного аппарата, а в помещении, где находился аппарат, выбило окно.
В результате один человек пострадал. Ему сейчас оказывается медицинская помощь.
Сотрудники газовой компании установили заглушку на газовом оборудовании. Утечки газа выявлено не было.