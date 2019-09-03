Москва, , 14:52 — REGNUM В НИИ им. Склифосовского в Москве 2 сентября скончалась 19-летняя студентка, впавшая в кому после купания в турецком бассейне, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка плавала с маской в бассейне, но внезапно она стала тонуть. Очевидцы бросились ей на помощь, но она успела наглотаться воды. В результате девушка впала в кому, 30 августа ее доставили в НИИ им. Склифосовского, где 2 сентября она скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции скончалась 12-летняя российская девочка, которая пострадала в результате несчастного случая в бассейне отеля в городе Бодрум. Ребенок купался в бассейне, в этот момент её руку засосало в сливную трубу.

Девочку удалось поднять из воды только через несколько минут. Турецкие врачи при помощи прибывших петербургских коллег боролись за ее жизнь 10 дней, но 28 августа сердце ребенка остановилось.

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