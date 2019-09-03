Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Иностранный моряк попал в больницу в Санкт-Петербурге после конфликта с местными таксистами. Полиция начала проверку после инцидента, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевший представился гражданином Мексики, работающим на круизном судне Regal Princess, которое пришвартовано в акватории Невской губы. Он обратился к медикам с ушибами лица, и объяснил, что 2 сентября его побили таксисты.

45-летнему иностранцу оказали необходимую помощь, помещать его в больницу не понадобилось. Медики сообщили о происшествии в полицию, теперь правоохранители устанавливают личности нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Севастополе от действий таксиста пострадал его пассажир. Водитель высадил мужчину, потом развернулся и умышленно ударил его машиной.

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