* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана, присягнувшему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Саид М. признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Согласно материалам уголовного дела, 31 января текущего года подсудимый, проживающий на тот момент в селе Калиновское Александровского района Ставропольского края, принял присягу руководителю «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). М. заведомо знал о признании организации террористической.

Присягу уроженец Дагестана записал на камеру мобильного телефона и отправил видеообращение через Telegram неустановленному лицу для последующей передачи главе террористической организации.

Суд назначил М. наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима.