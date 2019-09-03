Киев, , 14:44 — REGNUM Депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев подрались в одном из ресторанов Киева. Об этом сообщает 3 сентября УНН.

Отмечается, что между Богданом и Алексеевым произошла ссора, переросшая в драку. Перед прибывшими на место полицейскими конфликтующие объясняться не стали, причина потасовки, таким образом, пока неизвестна.

Алексееву потребовалась помощь медиков. В больнице у него зафиксировали перелом ребра и ушибы. В отношении его обидчика могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля 2019 года. В украинском парламенте создано пять фракций, крупнейшая из которых — «Слуга народа» (254 депутата).

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