Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чебоксарах — очередное происшествие, связанное с депутатским корпусом, который сотрясают скандалы и уголовные дела. На этот раз в центре внимания оказалась женщина-депутат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии, 32-летнего парламентария на год лишили прав за оставление места ДТП. Примечательно, что дело рассматривалось повторно: ведомство опротестовало решение о прекращении административного производства.

По требованию прокуратуры Чебоксар депутат, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия, лишен права управления транспортными средствами. По данным ведомства, парламентарий совершила ДТП в июне 2019 года, при этом постановлением инспектора отдельного батальона ДПС производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП») было прекращено. Прокуратура с этим не согласилась, опротестовав постановление о прекращении дела вышестоящему должностному лицу ГИБДД.

«При повторном рассмотрении дела о правонарушении в отношении нарушителя сотрудниками ГИБДД составлен протокол за оставление места ДТП», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Ленинским районным судом Чебоксары постановление мирового судьи оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Напомним, в этом году прокуратура Чувашии провела масштабную проверку деятельности ГИБДД республики. Особое внимание было уделено работе Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Чувашии (ЦАФАП) и изучение так называемых отбракованных материалов. В ведомстве сделали вывод, что «за аналогичные нарушения правил дорожного движения одни граждане привлекались к ответственности, а другие лица не привлекались», был «избирательный подход».

«Все равны перед законом, наказание должно быть неотвратимым», — напоминают в прокуратуре республики.

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Отметим, что парламентарии по-разному реагируют на ЧП со своим участием. На этом фоне примечательна резонансная история с депутатом Госсовета Олегом Талановым, который в 2015 году сбил человека. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. рублей, он также был лишён водительских прав на 1,5 года. Таланов извинился перед пострадавшим, передав ему в качестве компенсации сумму, равную стоимости новой машины.

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