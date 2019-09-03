Владимир, , 14:26 — REGNUM В городе Владимире 41-летняя гражданка одной из азиатских республик была задержана по подозрению в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

В конце августа местная жительница сообщила в полицию, что из квартиры её 79-летней матери похитили 265 тысяч рублей. В квартиру в течение месяца приходила сиделка. Деньги пропали после одного из её визита.

Женщину задержали. Она призналась, что нашла деньги в чемодане во время уборки и забрала себе. Она собиралась покинуть страну, но была задержана полицией. Часть денег нашли на месте её временного проживания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую заключили под стражу.