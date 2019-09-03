Санкт-Петербург, 3 сентября 2019, 14:24 — REGNUM Легковой автомобиль китайской марки Chery врезался в задние автозаправочной станции в Приморском районе Петербурга утром 3 сентября.
«Машина врезалась в здание на АЗС «Кириши» на Приморском шоссе в 9:46. Все живы и почти здоровы», — сообщали очевидцы в соцсети.
В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что инцидент произошел в 09:10 на Приморском шоссе, у дома 142.
«В здание АЗС при не выясненных обстоятельствах въехал автомобиль «Чери». В результате ДТП несущественно пострадали два человека», — заявили в дорожной полиции.
По факту ДТП ведётся проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.