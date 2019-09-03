Салоники, Греция, 3 сентября 2019, 16:33 — REGNUM Судно, на борту которого находилось более 780 мигрантов из лагеря на острове Лесбос, прибыло в северный порт Греции. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Корабль пришвартовался в Салониках 3 сентября, день спустя после прибытия туда же другого судна с мигрантами.
Журналисты отмечают, что часть беженцев разместят во временном лагере в городе Неа-Кавала на севере Греции, откуда они будут переведены в следующем месяце в другой лагерь, строительство которого сейчас ведется. Остальным предоставят временное жилье в разных частях страны.