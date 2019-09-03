Сеул, , 14:20 — REGNUM С января по август 2019 года в Южной Кореи произошло 6404 дорожно-транспортного происшествия с двухколесными транспортными средствами, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Столичного полицейского агентства Сеула.

Известно, что в результате аварий, произошедших по август текущего года, погибло 40 человек.

По данным представителей полицейского агентства, рост числа ДТП вызван увеличением заказов на дом через приложения.

В период с января 2016 года по августа 2019 года в стране погибло 196 человек, работавших в доставке.

Как отмечают специалисты, 36,4% аварий произошли по причине отсутствия защитных шлемов.