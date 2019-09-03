Алабама, США, , 14:13 — REGNUM В Соединенных Штатах 14-летний подросток из города Элкмонт застрелил пятерых членов своей семьи, сообщает 3 сентября CNN.

По данным телеканала, трое скончались от ранений на месте, еще двое умерли в больницу. Среди погибших — трое детей. В настоящее время подросток задержан, он уже дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвами беспорядочной стрельбы на трассе в американском штате Техас стали пять человек, более двух десятков получили ранения. Инцидент произошел на трассе между Мидлендом и Одессой.

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