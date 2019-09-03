Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге здание дворца культуры «Химмаш» и прилегающего к нему бассейна «Кристалл» будет передано в собственность муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент составлена дорожная карта между собственником и мэрией, по которой произойдёт равноценный обмен территориями. А администрации уточнили, что технические детали договора будут утверждены к концу сентября, а следовательно культурная точка притяжения в районе будет сохранена.

Напомним, что ДК «Химмаш» и прилегающая к зданию территория принадлежит компании AVS Group. Само здание требует ремонта и жители микрорайона опасались, что вместо реконструкции дворец культуры будет снесён, а на его месте появится новый жилой комплекс.

Отметим, что граждане проводили неоднократно уличные акции протеста, а инициативная группа активистов отправляла запросы в различные инстанции.