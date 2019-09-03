Дуйсбург, Германия, , 14:08 — REGNUM 14-летний ученик средней школы в немецком Дуйсбурге совершил нападение на директора учебного заведения, повлекшее госпитализацию преподавателя. Об этом пишет газета Rheinische Post.

3 сентября полиция сообщила об инциденте, случившемся 29 августа. В результате нападения со стороны школьника директор был доставлен с серьезной травмой сначала в университетскую клинику, а позже — в офтальмологическую. Спустя несколько дней он смог вернуться к работе. Против ученика возбуждено уголовное дело об умышленном нанесении телесных повреждений. Ранее подросток был замечен в агрессии.

«Насилие в школах, конечно, всегда проблема, но нападение ученика на учителя является единичным случаем в Дуйсбурге. Последний известный нам случай произошел много лет назад», — сказала газете представитель властей города Сюзанна Штёльтинг.

Расположенный в земле Северный Рейн — Вестфалия Дуйсбург является одним из самых бедных городов на западе Германии с точки зрения доходов населения. В городе с 490-тысячным населением две трети детей в возрасте до 18 лет составляют мигранты, в основном из Юго-Восточной Европы, Турции и Сирии.