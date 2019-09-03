Песчанокопский район, , 14:06 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки. Ребёнок погиб, находясь вместе с отцом на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 3 сентября.

ЧП произошло 2 сентября. По имеющимся сведениям, 45-летний мужчина на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе собирал металлолом. С собой он взял дочь.

«Трагедия произошла в тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из плит упала на девочку. В результате полученных телесных повреждений она скончалась», — уточнили в ведомстве.

Назначена доследственная проверка.