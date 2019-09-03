Омск, , 14:04 — REGNUM Группа жителей Омской области, в которую в том числе входила многодетная мать, осуждена за совершение особо тяжких преступлений.

Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в областном следственном управлении СКР, обвинительный приговор вынесен в отношении Веры Бегун, Станислава Бердникова и Эрика Алеева. Они признаны виновными в похищении человека, грабеже, насильственных действиях сексуального характера, групповом изнасиловании, вымогательстве, организации занятия проституцией, вовлечении в занятие проституцией, убийстве группой лиц с особой жестокостью, мошенничестве.

По версии следствия, многодетная мать Вера Бегун вступила в сговор со своими знакомыми Бердниковым и Рыбаловым. В 2016 году Бегун, Бердников и Рыбалов похитили двоих своих знакомых, надругались над молодой женщиной и вымогали у них три миллиона рублей.

Через несколько дней Бегун и Бердников похитили малознакомую женщину и «вовлекли её в занятие проституцией».

В августе 2016 года Бегун, Бердников и их знакомый Алеев узнали о том, что Рыбалов сотрудничает с правоохранительными органами. В лесу в Кормиловском районе они заставили его вырыть себе могилу, пытались похоронить заживо, а затем убили.

Кроме того, Бегун и Бердников похитили два автомобиля.

Суд с учётом ранее назначенного им наказания за совершённый втроём грабеж назначил Бегун 22 года лишения свободы в колонии общего режима, Бердникову — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, Алееву — пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Добавим, информация о преступлениях этой группы, в особенности многодетной матери, вызвала в регионе большой общественный резонанс. Она широко обсуждается в соцсетях. В частности, некоторые пользователи настаивают на том, что группа заслуживает пожизненного наказания.