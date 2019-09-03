Казань, , 13:54 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия более 100 млн рублей, за счёт средств должно производиться взыскание налогов и иных сборов, сообщили ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении на транспорте. В центре внимания оказалось АО «СК «Татфлот».

Следствие полагает, что в 2018—2019 годы руководством судоходной компании совершались «действия, направленные на вывод из-под механизма принудительного взыскания денежных средств общества». За счёт данных средств, как полагают в управлении, должна была производиться оплата налогов, сборов и страховых взносов.

«При наличии просроченной недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 137 млн рублей, руководством умышленно сокрыто денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание, на сумму не менее 104 млн рублей», — говорится, в частности, в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

АО «СК «Татфлот» является одной из крупнейших речных судоходных компаний России. Напомним, в августе 2019 года были погашены очередные 120 млн рублей долга перед сотрудниками, для чего пришлось наложить арест на участок. Также завершено расследование уголовного дела, связанного с невыплатой зарплаты. По делу потерпевшими проходят свыше 600 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Арбитражный суд Татарии поступил банкротные иски от трёх компаний. Также повторные претензии выдвинула и налоговая служба, в июле 2019 года выставлявшая претензии 335 885 893,68 рубля. Одно из заявлений рассмотрят 30 сентября 2019 года.