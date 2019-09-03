Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астрахани 38-летнего жителя Волгограда будут судить за ограбление квартиры. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы подельников украл из автомобиля потерпевшего ключи от квартиры, а оттуда вынес сейф с деньгами и золотыми изделиями. Всего содержимое сейфа оценивалось в 34 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство — он объявлен в международный розыск.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере». В ходе предварительного следствия подозреваемый целиком возместил ущерб и признал вину. Дело будет рассматривать Советский районный суд Астрахани.