Ужур, Красноярский край, , 13:31 — REGNUM Житель города Ужура Ужурского района Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему сыну. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины завершено. По версии следствия, 20 августа 2018 года в Ужуре на улице Горького в багажнике легкового автомобиля взорвался газовый баллон. Водитель и двое его детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик — получили ожоги. 21 августа мальчик скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии следствия, в этот день мужчина на своей иномарке поехал с детьми на газовый участок для замены пятидесятилитрового газового баллона. Он сдал старый баллон, получил новый и поехал домой.

Услышав звук выходящего газа, мужчина остановил машину и решил проверить баллон. Когда он открыл дверь багажника, произошёл хлопок. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение, мальчика спасти не удалось.

Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии в смерти ребёнка от ядохимикатов подозревают его отца. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в августе житель села Яшалта обработал специальным средством зерно, которое хранилось в амбаре на первом этаже жилого дома. Вечером следующего дня супруга мужчины и трое детей почувствовали себя плохо. Ребёнок 2018 года рождения скончался по пути в больницу.

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