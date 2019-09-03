Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в организации приготовления (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также изготовлении взрывного устройства (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 16 октября 2018 года во дворе дома № 131 по улице Чкалова в Екатеринбурге сработало самодельное взрывное устройство. Бесхозный пакет (в котором и было устройство) заметила уборщица подъезда и решив, что это обычный мусор отправилась выкинуть его в урну для отходов, и в этот момент произошёл хлопок. В результате женщина получила ожоги.

Через месяц сотрудникам МВД и ФСБ удалось выйти на след злоумышленников, которые были задержаны 27 ноября в Екатеринбурге.

По версии следствия, гражданин 1991 года рождения предложил своему знакомому, 1990 года рождения совершить убийство своей сожительницы. Для этого обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство, а роль его сообщника заключалась в том, чтобы разместить его у подъезда дома сожительницы и привести в действие, когда женщина будет выходить.

Однако в назначенный день всё пошло не так, и устройство обнаружила уборщица. Будучи на связи с подельником, обвиняемый (он находился на работе для обеспечения алиби) велел ему привести в действие взрывное устройство, дабы устранить свидетеля.

«Материалы уголовного дела в отношении подельника выделены в отдельное производство и ранее были направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.