Орел, , 13:27 — REGNUM 29-летний житель Орловской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве пятимесячной девочки — собственной дочери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 3 сентября.

По версии следствия, 17 января 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с женой, нанес ей несколько ударов ногой. При этом он задел свою пятимесячную дочь, которая в момент конфликта находилась на руках у матери. Девочка получила сильные травмы и скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратове был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери.