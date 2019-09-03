Эрбиль, Ирак, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана изъяли партию наркотических веществ объемом в 4 кг, об этом 2 сентября сообщает Kurdistan24.

Также вместе с партией запрещенных препаратов, содержащих два различных наименования наркотиков, были задержаны двое подозреваемых в их контрабанде.

По предварительным данным, наркотики были спрятаны в одежде задержанных.

Напомним, власти Иракского Курдистана ведут активную борьбу с незаконным распространением наркотиков. Так, с начала 2019 года были арестованы свыше 650 человек, обвиняемых в данном преступлении.

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