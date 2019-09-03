Астрахань, , 13:25 — REGNUM В отношении 38-летнего жителя Астрахани возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, днём 31 августа 2019 года мужчина со своей матерью и её сестрой находился в квартире в Советском районе. Между подозреваемым и его родственницей возникла ссора — причиной стала мать мужчины. Он избил женщину, и она умерла через сутки в своей квартире.

Подозреваемого задержали, и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.