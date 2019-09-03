Астрахань, , 13:20 — REGNUM В Астрахани проводится проверка по факту падения двухгодовалого ребенка из окна второго этажа. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, ребёнок упал 1 сентября из окна квартиры в Кировском районе, пока его мать отвлеклась на домашние дела.

Мебель в квартире была расположена таким образом, что ребёнок смог самостоятельно залезть на подоконник. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.