Белгород, , 13:18 — REGNUM Бывшего участкового полицейского из города Старый Оскол Белгородской области подозревают в получении взятки. Должностное лицо «закрывал глаза» на игровые автоматы, расположенные на территории его обслуживания. Деньги за покровительство игорному бизнесу преступники перечисляли на банковскую карту, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый получал деньги за то, что «не замечал» незаконные игровые терминалы, установленные в магазинах и кафе. Он тайно встречался с организаторами преступного бизнеса, переговоры вёл с мобильного телефона своей знакомой. На банковскую карту женщины и поступали взятки.

Следователи установили, что экс-полицейский получил с карты своей знакомой 80 тысяч рублей. Следственные действия продолжаются, возможно установление иных фактов противоправной деятельности должностного лица.