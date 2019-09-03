Москва, , 13:17 — REGNUM Следователи сняли обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщает 3 сентября пресс-служба СКР.

Отмечается, что по результатам расследования следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Дмитрия Васильева, Сергея Абаничева, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Даниила Конона.

«Избранные им меры пресечения отменены», — заявили в ведомстве, добавив, что, учитывая признаки административного правонарушения, материалы дела направлены в МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля у Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. Следователи возбудили по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у нескольких задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Всего по уголовным делам проходят более 10 человек.

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