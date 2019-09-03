Краснодар, , 13:15 — REGNUM Врио начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Взятку сотрудник полиции получил через посредника.

О возбуждении уголовного дела сообщил «Интерфакс» 3 сентября: по данным агентства, дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ возбуждено главным Следственным управлением СКР по Москве. Сам подозреваемый задержан и допрошен. Также возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в посредничестве по взяточничеству.

По данным следствия, сообщил источник агентства, один из подчиненных подозреваемого сотрудника полиции сообщил фигуранту дела о мошенничестве с недвижимостью, которое расследуется отделом полиции с 2015 года, о возможности прекращения уголовного дела. Мужчина, которого следователи считают посредником, убедил фигуранта дела о мошенничестве передать ему 8 млн рублей в качестве первой части взятки — эти деньги должны были получить начальник отдела СУ и ряд других сотрудников. Деньги в итоге были переданы полицейскому в московском ресторане, после того оба, и коррупционер и посредник, были задержаны.

Добавим, что официальной информации о возбуждении дела со стороны правоохранительных органов не поступало.