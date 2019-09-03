Красноярск, , 13:14 — REGNUM В Главном управлении МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM 3 сентября прокомментировали информацию о том, что двоих полицейских в Красноярске поймали на получении взятки.

В ведомстве уточнили, что факт получения взятки полицейскими выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по краю.

Пойманных на получении взятки сотрудников отстранили от выполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка.

Если вина сотрудников будет установлена, их уволят из ОВД, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Главного следственного управления СКР по краю, в отношении двоих красноярских полицейских возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2017 году директор фирмы, работающей в сфере ритуальных услуг, предложил полицейскому за деньги предоставлять ему служебную информацию об умерших. Полицейский, являющийся оперативным дежурным, привлёк к этой незаконной деятельности помощника. По имеющимся на сегодняшний день данным, они получили порядка 60 тысяч рублей.

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