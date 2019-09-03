Новосибирск, , 13:10 — REGNUM Состояние рабочего, который пострадал при обрушении стены здания насосной станции в Новосибирске, врачи оценивают как «средней степени тяжести». Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 3 сентября, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, пишет «Интерфакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло днём 28 августа. В этот момент на площадке находились 13 работников подрядной строительной организации. Трое человек погибли, один был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Накануне, 2 сентября, суд освободил из-под стражи под залог троих фигурантов дела об обрушении стены здания насосной станции в Новосибирске.

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