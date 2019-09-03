Анкара, , 13:00 — REGNUM Правоохранительные органы Турции заявили об убийстве высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, убийство произошло во время авиаудара турецкой авиации, совершенной днем ранее, 2 сентября на севере Ирака. Ликвидированный повстанец Недим Каракулак находился в красной категории — наиболее разыскиваемых в Турции боевиков.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, где ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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