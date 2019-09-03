Берлин, , 12:41 — REGNUM Немецкий военнослужащий с турецкими корнями подвергся нападению в Берлине со стороны двух мужчин, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении правоохранительных органов Берлина говорится, что нападение произошло по мотивам межнациональной ненависти. Двое неизвестных избили 25-летнего военного, который был доставлен в госпиталь с незначительными травмами.

Как отмечают представители правоохранительных органов, нападавшие, перед тем как скрыться, выкрикивали ругательства в адрес солдата, подчеркивая мнение о том, что он не имеет право носить немецкую форму.

Напомним, за последние месяцы рост праворадикальных настроений в Германии значительно усилился. Причиной тому стала миграционная политика властей, на фоне которой также возрос вес правой партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.

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