Донецк, 3 сентября 2019, 12:39 — REGNUM В результате разрыва мины в канале ствола украинского миномёта погибли два боевика ВСУ, заявил 2 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.
Астрахань добавил, что под давлением общественности командование ВСУ было вынуждено признать гибель одного из боевиков, представив его жертвой «обстрелов» со стороны ДНР.
Как сообщили в пресс-службе НМ ДНР, ранее защитники Донбасса уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые координировали обстрелы населённых пунктов республики.
Читайте также: Военные ДНР сбили три беспилотника, корректировавшие обстрел республики