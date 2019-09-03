Донецк, , 12:39 — REGNUM В результате разрыва мины в канале ствола украинского миномёта погибли два боевика ВСУ, заявил 2 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики Дмитрий Астрахань.

«Пытаясь скрыть свои потери, командование ВСУ решило не сообщать о гибели минометчиков. По нашим данным, одного боевика доставили в морг Артёмовска, второго — в Дзержинск. Тела обоих военнослужащих оформлены как подобранные на улице неопознанные», — рассказал он.

Астрахань добавил, что под давлением общественности командование ВСУ было вынуждено признать гибель одного из боевиков, представив его жертвой «обстрелов» со стороны ДНР.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время будет опубликован факт гибели и второго боевика», — подытожил представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщили в пресс-службе НМ ДНР, ранее защитники Донбасса уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые координировали обстрелы населённых пунктов республики.

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