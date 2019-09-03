Камызяк, Астраханская область, , 12:19 — REGNUM В Астраханской области глава Чаганского сельсовета Камызякского района предстанет перед судом по обвинению в фальсификации доказательств по административным делам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По данным следствия, глава сельсовета составлял на местных жителей протоколы об административных правонарушениях. В них он вносил поддельные сведения о нарушении правил содержания сельскохозяйственных животных. Граждане добровольно подписывали протоколы, потому что обвиняемый убеждал их, что никаких юридических последствий протоколы не повлекут. Однако по каждому протоколу им пришлось выплатить штрафы в размере тысячи рублей.

Был выявлен 31 эпизод преступлений по статье «Фальсификация доказательств по административному делу». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.