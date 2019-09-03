Псков, , 12:11 — REGNUM В Псковской области зарегистрированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и шесть — клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, все заболевшие — жители Псковской области.

Всего в регионе от укусов клещей пострадали 3951 человек, в том числе 917 детей — это на 11,6% выше уровня среднемноголетних значений.

Первый случай присасывания клеща в регионе в сезоне 2019 года был зарегистрирован 25 марта.

В ведомстве напомнили, что самой надёжной защитой против клещевого вирусного энцефалита является иммунизация. По данным на 21 августа, такие прививки получили более 3,5 тыс. человек.