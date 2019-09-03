Качканар, Свердловская область, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области члены буддистской общины Шад Тчуп Линг должны до 12 сентября самостоятельно покинуть гору Качканар и вывезти оттуда своё имущество. В ином случае приставы намерены исполнить решение суда и освободить территорию от самовольных построек.

Как сообщает издание «Новый день», решение было принято по итогам совместного заседания представителей компании ЕВРАЗ, которая является собственником земли, буддистов, чиновников правительства Свердловской области и властей Качканара.

В свою очередь члены буддистской общины потребовали сохранить их культовые объекты, а также обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее буддистам предложили переехать на территорию неподалёку от посёлка Косья, что в 25 километрах от горы Качканар. При этом власти и руководство ЕВРАЗа обещали оказать им содействие.

Напомним, что конфликт развивается уже несколько лет. Буддисты самовольно построили на склоне горы Качканар культовые сооружения ещё в начале XXI века. Однако данная территория принадлежит компании ЕВРАЗ и на ней предстоит начать разработку железо-магниевых руд. Несколько лет назад промышленники обратились в суд с иском о «выселении» буддистов с данной территории, и он был удовлетворён. Тем не менее представители общины не торопятся покидать гору.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале буддистам предложили переехать с горы Качканар в посёлок Косья