Касли, Челябинская область, , 12:05 — REGNUM В Челябинской области погиб второй за две недели военнослужащий-контрактник. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченной по правам человека в регионе Маргариты Павловой.

Трагедия произошла в части внутренних войск, на территории Каслинского района. Мужчина покончил с собой. При нём нашли предсмертную записку, в которой содержались обвинения в адрес командования.

По предварительным данным, гражданин был обвинён в недостаче, но не согласился с выводами руководства. Возможно, суицид как-то связан с этим.

Отметим, предыдущий случай произошёл в Росгвардии. Тогда контрактник тоже покончил с собой. Маргарита Павлова встревожена двумя случаями суицида за две недели.

«Это уже второй случай суицида за две недели, безусловно, это вызывает внимание. По этим случаям мною готовится обращение в Следственный комитет г. Екатеринбурга», — отмечает омбудсмен.