Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Пассажир рейса Ростов — Владикавказ устроил на борту самолёта дебош. На справедливое замечание стюардессы он ответил кулаком.

Одному из пассажиров бортпроводница запретила курение на борту. В ответ мужчина ударил женщину по лицу. Мужчину в аэропорту Владикавказа уже ждали сотрудники полиции.

ИА REGNUM напоминает, что в августе текущего года в международном аэропорту «Платов» с борта рейса Москва — Ростов полицейские сняли двух пьяных дебоширов. Во время полёта они распивали на борту спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, на замечания членов экипажа не реагировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском аэропорту «Платов» задержаны два пьяных хулигана