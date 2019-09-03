Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM Жители Самары осуждены за сбыт поддельных купюр в Нижегородской и Самарской областях. Фигуранты отправятся в колонию особого режима. Они имели при себе 171 поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.

Подделки самарцы приобрели в Москве осенью 2018 года через интернет. «Деньги» были привезены в Самару, где была потрачена часть купюр. Также подделками они расплачивались и в нижегородских магазинах. Часть купюр, количество которых не уточняется, были изъяты в Нижнем Новгороде на арендуемой квартире.

Ущерб по делу составил 190 тыс. рублей, его часть преступники возместили. За хранение, перевозку и сбыт поддельных денег суд приговорил их к четырём годам колонии особого режима. Приговор ещё может быть обжалован, так как не вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье за второй квартал 2019 года были изъяты из оборота 96 поддельных купюр. При этом 77 купюр совпадали обликом с билетами Банка РФ номиналом 5 тыс. рублей.

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