Всеволожск, Ленинградская область, , 11:56 — REGNUM Органы полиции Ленинградской области возбудили уголовное дело в связи с пожаром в конюшнях в поселке Стеклянный Всеволожского района, в результате которого в огне погибли девять племенных лошадей. Полиция ищет поджигателя.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник, 2 сентября, около четырех часов утра. На место ЧП прибыли восемь пожарных на двух единицах техники. Горели два здания на общей площади 297 кв. метров. В 05:17 пожар был ликвидирован, люди не пострадали, сообщали в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Позже в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась гражданка 1977 года рождения. Она сообщила, что 2 сентября в период с 01:30 по 04:00 неизвестный преступник поджег ее конюшни в поселке Стеклянный. Предварительная сумма ущерба составила 7 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — рассказали 3 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Гатчинском районе Ленобласти в результате пожара и обрушения крыши в конюшне погибли 26 лошадей.

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