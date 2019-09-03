Тулун, Иркутская область, , 11:54 — REGNUM Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко подверг жесткой критике деятельность Андрея Капитонова-Козлова — уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области — поскольку считает, что тот плохо работает по отстаиванию прав пострадавших в результате мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на … уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы то получаете зарплату», — цитируют «Вести» слова Мутко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, напряжённая социально-экономическая обстановка складывается сейчас в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области. 29 августа порядка 250 предпринимателей, потерявших не только дома, но и работу, вышли на митинг с требованием встречи с президентом РоссииВладимиром Путиным. Они заявили, что не получают никакой помощи от местных властей.

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«У вас восьмого числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете»,— отметил президент России в ходе поездки в Тулун 2 сентября 2019 года.

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