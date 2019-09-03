Красноярск, , 11:53 — REGNUM В Красноярске двое полицейских подозреваются в получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю, уголовное дело возбуждено в отношении оперативного дежурного ОП дежурной части ОП №6 МУ МВД «Красноярское» и помощника оперативного дежурного (ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки»).

По версии следствия, в 2017 году директор работающей в сфере ритуальных услуг организации обратился к оперативному дежурному и предложил предоставлять ему служебную информацию об умерших в обслуживаемом им районе. Целью директора было заключение договоров о погребении. Полицейскому в случае заключения договора предложили от 1 до 2 тысяч рублей за один адрес.

К этим незаконным действиям оперативный дежурный привлёк помощника. Двое подозреваемых получили порядка 60 тысяч рублей. Один из них находится под подпиской о невыезде, второго по ходатайству следствия могут заключить под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Красноярске было возбуждено два уголовных дела в отношении заведующей территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам города. Женщина подозревается в получение взятки должностным лицом. По данным следствия, в мае 2015 года она дважды получила от жительниц Красноярска взятки — 20 и 15 тысяч рублей — за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у красноярок на самом деле не было. Обзаведясь свидетельствами, жительницы Красноярска рассчитывали на получение социальных выплат и пособий.

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