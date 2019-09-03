Сургут, Югра, , 11:53 — REGNUM В югорском городе Сургуте после столкновения с легковым автомобилем на дороге перевернулся, встав на крышу, микроавтобус с пассажирами. О ДТП сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Происшествие случилось днём 3 сентября. Автомобиль «Тойота» столкнулся возле торгового центра «Аура» с микроавтобусом «Мерседес». От удара минивэн вылетел на полосу встречного движения, а «Тойота» отлетела к остановке.

На месте происшествия врачи скорой помощи осматривали пассажирку микроавтобуса. О других пострадавших пока не сообщается.