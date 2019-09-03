Рязань, , 11:51 — REGNUM Индивидуального предпринимателя из Рязанской области подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере. Женщина не заплатила в бюджет около одного миллиона рублей. Уголовным делом занимался отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета, сообщила 3 сентября в пресс-службе ведомства.

Расследование показало, что в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года индивидуальный предприниматель оказала транспортные услуги для одной организации на сумму более 6,5 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму около одного миллиона рублей. Налоговые декларации женщина не предоставила, и более миллиона рублей налогов остались без оплаты.

Сейчас следственные органы проводят сбор доказательств вины подозреваемой. Причинённый ущерб бюджетной системе Российской Федерации будет возмещён.